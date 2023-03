Formula Uno | Ivan Capelli | ' Rev Bull | prova di forza Ma la Ferrari può essere mondiale'

(Di mercoledì 1 marzo 2023) C'era anche l'ex pilotaalla presentazione della nuova stagione motori di Sky. L'occasione per parlare di cosa aspettarci dal nuovo campionato di1 , al via nel fine settimana, e ...

C'era anche l'ex pilota Ivan Capelli alla presentazione della nuova stagione motori di Sky. L'occasione per parlare di cosa aspettarci dal nuovo campionato di1 , al via nel fine settimana, e della Ferrari , chiamata ad una stagione da protagonista. Si riparte con la F1 in Bahrain. I test hanno subito mostrato una grande Red Bull 'La Red Bull ha ...Italiano e milanese, dal 1900, Isotta Fraschini è statodei marchi più nobili dell'...per la stagione 2023 sono quelle di competere nel campionato Wec (World endurance championship) con la"...La1 è in continua crescita. Più GP, più seguito, più introiti. All'orizzonte anche nuovi ... L'asticella si è alzata ma sono convinto che sarà protagonista ", le parole del numerodella F1. ...

Formula 1: come sono andati i test in Bahrain AlVolante

Da un decennio la Formula Uno è retta da un triumvirato. Sono Ferrari, Mercedes e Red Bull (citate in rigoroso ordine alfabetico e di blasone) a sostenere l'intera categoria. Il declino della McLaren ...