Formula 1, Lewis Hamilton preoccupato per Mercedes: “Montagna da scalare” (Di mercoledì 1 marzo 2023) I test in Bahrain hanno preparato il terreno per la prossima stagione di Formula 1, in vista della quale Lewis Hamilton sembra molto preoccupato per la Mercedes W14. Il nuovo gioiellino della casa di Brackley arriva nel 2023 con tante aspettative e soprattutto con una voglia di rivalsa senza precedenti dal momento che lo scorso ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) I test in Bahrain hanno preparato il terreno per la prossima stagione di1, in vista della qualesembra moltoper laW14. Il nuovo gioiellino della casa di Brackley arriva nel 2023 con tante aspettative e soprattutto con una voglia di rivalsa senza precedenti dal momento che lo scorso ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : #F1 / In Inghilterra si discute molto di quello che sarà il futuro sportivo di Lewis Hamilton - e_violati : Mercedes a pezzi, lo sfogo di Lewis Hamilton: mondiale già finito? @SkySportsF1 @LewisHamilton - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 / Lewis Hamilton non ha nascosto una certa delusione al termine dei test in Bahrain - zazoomblog : Formula 1 Lewis Hamilton sorprende tutti: dichiarazioni incredibili che scossone - #Formula #Lewis #Hamilton… - FormulaPassion : #F1 / Lewis Hamilton non ha nascosto una certa delusione al termine dei test in Bahrain -