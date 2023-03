Formia | cantiere navale trasformato in discarica abusiva | sequestrata area demaniale

(Di mercoledì 1 marzo 2023)– Nel corso dell’attività di vigilanza ambientale sul territorio, il personale del Nucleo Operativo Polizia Ambientale (N.O.P.A.) della Capitaneria di porto di Gaeta, congiuntamente a quello dell’Ufficio locale marittimo di, a completamento di specifiche, articolate attività d’indagine svolte con l’ausilio di tecnici dell’ARPA Lazio – Sezione di Latina, nelle giornate del 28 febbraio e del 01 marzo, durante un controllo presso unoperante lungo il litorale del Comune di, ha accertato un deposito incontrollato di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, su un’marittima di circa 7.000 metri quadrati. All’esito degli accertamenti sono emerse rilevanti violazioni alla normativa ambientale, riconducibili, oltre che alla non ...

Formia, cantiere navale trasformato in discarica abusiva ... Il Faro online

FORMIA – Nel corso dell'attività di vigilanza ambientale sul territorio, il personale del Nucleo Operativo Polizia Ambientale (N.O.P.A.) della Capitaneria di porto di Gaeta, congiuntamente a quello de ...