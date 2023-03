Fontana: «Spiegato e Cardinale le potenzialità della Lombardia. Io tifoso del Milan» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Attilio Fontana, ha anche lui incontrato il nuovo proprietario rossonero Gerry Cardinale a Palazzo Lombardia. Il presidente della Regione Lombardia ha poi ammesso il suo amore per il Milan. ALTRO INCONTRO – Gerry Cardinale dopo aver incontrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala (vedi QUI), ha incontrato Attilio Fontana, che ha poi commentato così con un post Instagram: «Oggi ho avuto il piacere di incontrare Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Un incontro a ‘tuttocampo’ durante il quale gli ho illustrato le caratteristiche e le potenzialità di quella che è la regione più importante a livello economico produttivo dell’intero Paese. Da tifoso rossonero non ho potuto ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) Attilio, ha anche lui incontrato il nuovo proprietario rossonero Gerrya Palazzo. Il presidenteRegioneha poi ammesso il suo amore per il. ALTRO INCONTRO – Gerrydopo aver incontrato il sindaco dio Giuseppe Sala (vedi QUI), ha incontrato Attilio, che ha poi commentato così con un post Instagram: «Oggi ho avuto il piacere di incontrare Gerry, proprietario del. Un incontro a ‘tuttocampo’ durante il quale gli ho illustrato le caratteristiche e ledi quella che è la regione più importante a livello economico produttivo dell’intero Paese. Darossonero non ho potuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Fontana: «Spiegato e Cardinale le potenzialità della Lombardia. Io tifoso del Milan» - - GigiLigi3 : RT @AdriMCMLXI: Autonomia: disastro spiegato dai trasporti della Lombardia Salvini e il presidente Attilio Fontana hanno lasciato in dono a… - sophilos5 : RT @AdriMCMLXI: Autonomia: disastro spiegato dai trasporti della Lombardia Salvini e il presidente Attilio Fontana hanno lasciato in dono a… - AdriMCMLXI : Autonomia: disastro spiegato dai trasporti della Lombardia Salvini e il presidente Attilio Fontana hanno lasciato i… - bnk_meis : @GiorgiaMeloni @roccapresidente @FontanaPres a Fontana ha spiegato come si indossa una mascherina? -