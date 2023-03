Fondi e migranti. Il dossier tunisino e il bivio dell’Italia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Bassa crescita economica e inflazione galoppante rappresentano due grossi impedimenti per il governo tunisino, sommati al dossier migranti che vede il paese nordafricano in primo piano tra le preoccupazioni italiane legate ai flussi sulla rotta mediterranea. Per questa ragione l’Italia sta dedicando particolare attenzione alla questione, anche dal punto di vista strettamente finanziario, con riferimento al possibile accordo tra Tunisi e il Fondo Monetario internazionale. L’ultimo appello del paese porta la firma di Marouane El Abassi, capo della banca centrale tunisina, che esattamente due mesi fa ha detto che il debito ha raggiunto quasi il 90% del PIL. Per questa ragione l’intesa di principio con il Fondo monetario internazionale dello scorso ottobre del valore di circa 2 miliardi di dollari è un primo buon viatico, ma l’attesa per ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 marzo 2023) Bassa crescita economica e inflazione galoppante rappresentano due grossi impedimenti per il governo, sommati alche vede il paese nordafricano in primo piano tra le preoccupazioni italiane legate ai flussi sulla rotta mediterranea. Per questa ragione l’Italia sta dedicando particolare attenzione alla questione, anche dal punto di vista strettamente finanziario, con riferimento al possibile accordo tra Tunisi e il Fondo Monetario internazionale. L’ultimo appello del paese porta la firma di Marouane El Abassi, capo della banca centrale tunisina, che esattamente due mesi fa ha detto che il debito ha raggiunto quasi il 90% del PIL. Per questa ragione l’intesa di principio con il Fondo monetario internazionale dello scorso ottobre del valore di circa 2 miliardi di dollari è un primo buon viatico, ma l’attesa per ...

