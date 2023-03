Flavio Insinna | chi è la compagna Adriana Riccio | “Appena l’ho vista ho perso la testa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 marzo 2023)si sono conosciuti nel 2016, durante il programma di Rai1 Affari Tuoi dove lei era concorrente come rappresentante del Veneto. Un colpo di fulmine che travolse entrambi e che presto si trasformò in una bellissima storia d’amore., chi è la“E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire” ha raccontato di recente: “Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce”. Grazie a leiha ammesso di ...