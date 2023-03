Fisciano | sospensione idrica per guasto improvviso | ecco dove manca l’acqua

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Gori comunica che sono in corsonze d’acqua e abbassamenti di pressionea causa di un, nelle seguenti zone del Comune di: VIA SAN MICHELESTRADA PROVINCIALE 310E TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del. Il ripristino della normale erogazioneavverrà gradualmente a partire dalle 13 di mercoledì 1 marzo 2023. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità del, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minutidai propri rubinetti. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernotoday : Guasto improvviso a Fisciano: la mappa dei disagi - salernotoday : Lavori a Fisciano: rubinetti a secco per 5 ore, la mappa dei disagi -

Rubinetti a secco, per un intervento della Gori, a. Previste mancanze d'acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 10 alle 15 di lunedì 6 marzo in diverse zone. L'elenco delle strade interessate: CONTRADA BARBUTI PIAZZA MACCHIARELLI ...... il presidente Putin Vladimir Putin annuncia ladel trattato New Start , accordo sulla ... puntata di oggi 24 febbraio ARTICOLO SUCCESSIVO Scuole, un milione per l'efficientamento ...L'avviso della Gori: CONTRADA MANDANI STRADA PROVINCIALE 254 VIA DELLA PANORAMICA VIA FUSANI VIA MAI VIA MIGLIANO VIA PADRE CARMINE FIOCCHI VIA ROCCHI VIA SUBIA Tutte le relative traverse ...