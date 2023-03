Firmato il protocollo d'intesa tra Sport e Salute S.p.A. e Fondazione Maxxi. Presente il Ministro Andrea Abodi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un accordo per promuovere e valorizzare insieme lo Sport, l'arte e la cultura. E' stato Firmato oggi a Roma, presso il Circolo del Parco del Foro Italico, il protocollo d'intesa tra Sport e Salute S.p. Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un accordo per promuovere e valorizzare insieme lo, l'arte e la cultura. E' statooggi a Roma, presso il Circolo del Parco del Foro Italico, ild'traS.p.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Firmato il protocollo d’intesa tra Sport e Salute S.p.A. e Fondazione... - Gobbo37 : @Carloalvino Intendi l’arroganza di non presentarsi dopo aver firmato un protocollo o un anno dopo quando avete gio… - ComunediGenova : Firmato il protocollo tra Comune e Lions per campioni si diventa, un progetto rivolto a 100 minori e giovani in car… - Stelle_Sport : “Campioni si diventa”: firmato il protocollo tra Comune e Lions - Ilmiodiabete : Banyan Tree Group , uno dei principali gruppi di ospitalità indipendenti multimarca al mondo, ha firmato un protoco… -