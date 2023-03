Firenze | Osmannoro | sequestrate ad ambulanti cinesi teste di maiale | anatre laccate | tentacoli di polpo Identificazioni e multe

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Blitz della polizia municipale di, insieme a personale Asl, stamani, 1 marzo 2023, all', fra via Di Vittorio e via dei Giunchi, nei banchi gestiti da cittadini. Sequestrati circa 50 chili di alimenti cotti, senza le indicazioni e autorizzazioni di legge e, secondo gli esperti Asl, da non destinare al consumo L'articolo proviene daPost.