Firenze: Casini, 'lettera preside discutibile ma ministro non può redarguire' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Vedo questa preside che fa questa lettera agli studenti, discutibile che sia stata fatta in questo momento, ma mai e poi mai nella prima Repubblica a un ministro sarebbe venuto in mente di redarguire la preside e di non condannare gli episodi di violenza. La Meloni deve stare attenta alla sua maggioranza, rischia di avere in casa un nemico invisibile". Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, ospite a 'L'Aria che tira' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Vedo questache fa questaagli studenti,che sia stata fatta in questo momento, ma mai e poi mai nella prima Repubblica a unsarebbe venuto in mente dilae di non condannare gli episodi di violenza. La Meloni deve stare attenta alla sua maggioranza, rischia di avere in casa un nemico invisibile". Lo ha affermato Pier Ferdinando, ospite a 'L'Aria che tira' su La7.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leehooniepriv : @birrozza68 @LorenzoCorti1 @welikeduel o forse tutta firenze conosce questi soggetti che creano casini e occupano v… - guerci_franco : RT @ErmTod: @la_kuzzo Il governo doveva parlare del pestaggio di Firenze? No purtroppo è impegnato a sistemare i casini che avete lasciato… - ErmTod : @la_kuzzo Il governo doveva parlare del pestaggio di Firenze? No purtroppo è impegnato a sistemare i casini che ave… - ilregginoit : Palmi, il sindaco Ranuccio in collegamento con Firenze per ricordare Rossella Casini - robertodiloreto : RT @FI_Possibile: Il Consiglio comunale di Firenze ha ricordato Rossella Casini, vittima di #ndrangheta. Una storia poco nota che collega #… -