Fiorentina-Milan quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il prossimo turno di campionato vedrà diverse sfide interessanti per le varie parti della classifica e una di queste è sicuramente, in cui la squadra di Pioli dovrà cercare di continuare a correre forte per inseguire un posto in Champions League per la prossima stagione, mentre quella di Italiano deve più che altro correre per non farsi raggiungere da chi lotta per la salvezza. La vittoria contro l’Atalanta di Gasperini decreta ufficialmente l’uscita dalla crisi per il, che in una sola volta ha ritrovato il miglior portiere della scorsa stagione, Mike Maignan e il suo guru, Zlatan Ibrahimovic, il quale però non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Anche dall’altra parte l’ambiente è più sereno rispetto a poche settimane fa. In Conference League il passaggio del turno contro il Braga non era scontato e la vittoria ...