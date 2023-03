Fiorentina, il Presidente Commisso contro tutti: “In Serie A ci sono troppi furbi. Squadre aiutate nonostante le regole infrante” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, prosegue la battaglia contro la Serie A. Durante un evento all’Auditorium Cto dell’ospedale di Careggi a Firenze, il patron americano ha rimarcato l’importanza del rispetto delle regole come dimostrato dal rifiuto di usufruire del decreto salva-calcio. I viola infatti, insieme alla Cremonese, sono gli unici club ad aver saldato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ildella, Rocco, prosegue la battaglialaA. Durante un evento all’Auditorium Cto dell’ospedale di Careggi a Firenze, il patron americano ha rimarcato l’importanza del rispetto dellecome dimostrato dal rifiuto di usufruire del decreto salva-calcio. I viola infatti, insieme alla Cremonese,gli unici club ad aver saldato ... TAG24.

