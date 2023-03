Fiorentina, Commisso punge: 'In Italia i furbi sono stati aiutati' (Di mercoledì 1 marzo 2023) FIRENZE - "Ci sono i furbi in Italia ed alcune squadre son state aiutate ad andare avanti nonostante avessero infranto le regole. Se ci sono regole queste vanno rispettate". Queste le parole del ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 1 marzo 2023) FIRENZE - "Ciined alcune squadre son state aiutate ad andare avanti nonostante avessero infranto le regole. Se ciregole queste vanno rispettate". Queste le parole del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Fiorentina, #Commisso punge: 'In Italia i furbi sono stati aiutati': Le parole del presidente del club viola a mar… - robertomonferra : @mirkonicolino Alla fine l'investimento di #Commisso è stato ripianato quasi per intero dalla Juve, con gli acquist… - CalcioWeb : Rocco #Commisso all'attacco: il presidente della #Fiorentina lancia bordate nei confronti delle altre squadre del c… - softJumped : @Il_Barbagianni_ A sfruttare il vuoto ci devi comunque arrivare, senza contare che si parla di competere e non vinc… - GIGGIONAPOLI : #SerieA #Juve_Prisma #Commisso #FIGC #CONI Leggete l'articolo voi juventini che state facendo illeciti sportivi e… -