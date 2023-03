Fiorentina, Commisso: «Criticato da una rumorosa minoranza» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole del presidente della Fiorentina: «Io a Firenze cammino senza nessuna scorta anche se le critiche sono molte» Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato all’auditorium Cto di Careggi a Firenze al convegno intitolato ‘Calcio e imprenditorialità: Italia/Stati Uniti, due modelli a confronto Incontro con studenti del Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute’. Di seguito le sue parole sulle critiche ricevute e sulla costruzione dello stadio. «Io a Firenze cammino senza nessuna scorta anche se le critiche sono molte. Arrivano da una minoranza, quella che però fa più rumore. Ho messo in vendita tre anni fa la Fiorentina, fino ad oggi nessun fiorentino è venuto da me per comprarla. Quindi rimango lo ‘stupido’ americano venuto qui a investire. Il Comune di Firenze sta ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole del presidente della: «Io a Firenze cammino senza nessuna scorta anche se le critiche sono molte» Rocco, presidente della, ha parlato all’auditorium Cto di Careggi a Firenze al convegno intitolato ‘Calcio e imprenditorialità: Italia/Stati Uniti, due modelli a confronto Incontro con studenti del Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute’. Di seguito le sue parole sulle critiche ricevute e sulla costruzione dello stadio. «Io a Firenze cammino senza nessuna scorta anche se le critiche sono molte. Arrivano da una, quella che però fa più rumore. Ho messo in vendita tre anni fa la, fino ad oggi nessun fiorentino è venuto da me per comprarla. Quindi rimango lo ‘stupido’ americano venuto qui a investire. Il Comune di Firenze sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Fiorentina, Commisso: «Criticato da una rumorosa minoranza» - lucacohen : Gli stessi ritardi di cui parla è che ha fatto di necessità virtù, è andato in Champions con la buona gestione e og… - Wilbacher : RT @marcoconterio: ???? Ennesimo attacco di Rocco Commisso, n°1 della #Fiorentina: 'Ci sono i furbi in Italia ed alcune squadre son state aiu… - Fiorentinanews : 'Nonostante la vittoria di #Verona la #Fiorentina deve puntare tutto sulle Coppe. #Commisso fa bene a...'' - ManuelaFioren : RT @marcoconterio: ???? Ennesimo attacco di Rocco Commisso, n°1 della #Fiorentina: 'Ci sono i furbi in Italia ed alcune squadre son state aiu… -