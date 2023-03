(Di mercoledì 1 marzo 2023) “Io a Firenze cammino senza nessuna scorta anche se lesono molte. Arrivano da una, quella che però fa più rumore. Ho messo in vendita tre anni fa la, fino ad oggi nessun fiorentino è venuto da me per comprarla. Quindi rimango lo ‘stupido’ americano venuto qui a investire”. Queste le parole del presidente della, Rocco, intervenuto nella giornata di oggi all’auditorium Cto di Careggi a Firenze al convegno intitolato ‘Calcio e imprenditorialità: Italia/Stati Uniti, due modelli a confronto Incontro con studenti del Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute’. “Il Comune di Firenze sta facendo lo stadio ma ci vorranno altri tre-quattro, forse cinque anni. Questo significa che saranno passati dieci anni dal mio arrivo. Questo non vuol dire che non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Fiorentina Commisso: 'Arrivate critiche da una minoranza rumorosa' - vtr74 : #rocco #commisso hai detto le cose giuste … noi #viola siamo con te anche se abbiamo poca pazienza ma #forzaviola… - Leviack88____ : RT @not_Furge: Commisso sta fumando ma nessuno lo ha obbligato a comprare la fiorentina - NackaSkoglund89 : RT @GianmarcoDaria: ???? Ennesimo attacco di Rocco Commisso, n°1 della #Fiorentina: 'Ci sono i furbi in Italia ed alcune squadre son state ai… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Fiorentina. Commisso 'Critiche da una minoranza rumorosa' -

...tre anni fa la, fino ad oggi nessun fiorentino è venuto da me per comprarla. Quindi rimango lo 'stupido' americano venuto qui a investire". Lo ha detto il presidente viola, Rocco, ...6 Il presidente dellaRoccoè intervenuto questa mattina ad un incontro con gli studenti presso l'Università di Firenze. Queste sono le parole del patron viola riportate da Violanews : 'Tutti si ...Non è mai successo alla Mediacom e non succederà con la'.parla anche dello stadio: "Negli anni del Covid non abbiamo avuto nessun ricavo dallo stadio. L'Italia non sta crescendo ...

Commisso verso il ritorno in Usa. Messaggi chiari: orgoglio e lottare in A e coppe. In ballo il rinnovo di Castrovilli e il nodo Viola Park Fiorentina.it

'Tre anni fa ho messo in vendita la società, nessuno si è fatto avanti', dice il numero 1 del club viola FIRENZE (ITALPRESS) - 'Io a Firenze ...In occasione di un evento organizzato all’Auditorium CTO di Careggi, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha preso la parola per raccontare agli studenti presenti la propria esperienza ...