Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VELOSPORT1960 : - sportli26181512 : Fiorentina: Biraghi sempre divisivo, quella volta che salvò Vlahovic...: Il Corriere dello Sport in edicola stamani… - Fiorentinanews : L'esultanza di Biraghi che fa discutere: Le mani alle orecchie, la dedica ad Astori, la ricostruzione dell'accaduto… - OdeonZ__ : Magia di Biraghi: punizione da oltre 57 metri e gol! - Fiorentinanews : #Biraghi e la voglia di prolungare il proprio contratto con la #Fiorentina, un argomento sul tavolo da tempo. Quand… -

HL_VER_FIO_GOL__10SECONDII padroni di casa calano e a fine frazione raddoppia la: Cabral corregge in rete l'... Gli ultimi minuti sono emozionianti: Gaich spizza il palo di testa, poichiude i conti con ...... però, la spinta del Verona si è pian piano affievolita, mentre lasi è limitata a ... Pochi minuti dopo, da centrocampo (!), subentrato all'infortunato Terzic, calcia rapidamente una ...

"Forse serve una magia per far decollare davvero il rapporto fra Biraghi e Firenze". Lo scrive la Nazione, riferendosi allo splendido gol segnato da Cristiano Biraghi contro ...Prova convincente della squadra che centra l'obiettivo dei tre punti. In gol Barak,Cabral e Biraghi Nella non facile trasferta di Verona i viola tornano al successo in campionato dopo due mesi. Era im ...