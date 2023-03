Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fiorentinanews : FOTO FN: #Dodô, #Ikoné e Veronica #Boquete firmano autografi per i tifosi viola #Fiorentina -

Firenze, l'evento al Viola Store di fronte al Franchi. Circa una cinquantina le persone presenti per farsi autografare sciarpe, magliette e palloniHa avuto una anteprimail lancio della nuova monografia dell' architetto Giovanni Michelucci curata da Andrea ... i Disegni (oltre 2000 tra schizzi e disegnidal 1935 al 1990), i ...Oltre al 'Toro' attenzione anche alla, che riflette su Italiano e che in estate potrebbe ... anche mister #Palladino si concede ai tifosi per foto e. Lavoro personalizzato per #...

Fiorentina: autografi e sorrisi. Ikonè, Dodò e Boquete incontrano i tifosi LA NAZIONE

Al Fiorentina Store Dodò, Ikoné e Veronica Boquete in questi ... Ecco le immagini e i video realizzati da Firenzeviola mentre i tre firmano autografi e scattano selfie con i circa 50 supporters giunti ...Saranno due invece le settimane senza gare per la Fiorentina Femminile, che parteciperà alla Poule Scudetto, prevista per la prima volta dopo la riforma del campionato di Serie A. Proprio di questo ha ...