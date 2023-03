Fiorentina, ancora Commisso: «Io non faccio imbrogli, le regole ci sono e vanno rispettate» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ad un incontro con gli studenti presso l’Università di Firenze Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ad un incontro con gli studenti presso l’Università di Firenze. Commisso – «Tutti si aspettavano che questo ricco Rocco veniva qui e comprava tutto con la sua ricchezza, ma non è così, perché pur volendo non si può fare. Io non faccio imbrogli, le regole ci sono e vanno rispettate. Ci sono i furbi che le hanno violate e sono stati aiutati». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Rocco, presidente della, ha parlato ad un incontro con gli studenti presso l’Università di Firenze Rocco, presidente della, ha parlato ad un incontro con gli studenti presso l’Università di Firenze.– «Tutti si aspettavano che questo ricco Rocco veniva qui e comprava tutto con la sua ricchezza, ma non è così, perché pur volendo non si può fare. Io non, leci. Cii furbi che le hanno violate estati aiutati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

