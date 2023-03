FINTA RICHIESTA DI OFFERTA DA PARTE DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA CON ALLEGATO PERICOLOSO (Di mercoledì 1 marzo 2023) Fate molta attenzione agli allegati nelle email come quella da PARTE dell’Università di PARMA in formato .DAT. Il formato .dat è davvero PERICOLOSO perchè è in grado di eseguire operazioni invasive sul sistema operativo e nel nostro caso nasconde un ransomware, un programma dannoso che entra silenziosamente nel tuo computer e vi blocca l’accesso a tutti i vostri file se non pagate un riscatto. Quindi sempre in allerta prima di aprire un ALLEGATO! Ecco il testo del messaggio fraudolento : Un saluto dall’Università degli Studi di PARMA, Sulla base delle buone raccomandazioni della vostra azienda dal nostro datore di lavoro, presso l’Università di PARMA sotto la direzione del prof. S. Aberto desidera effettuare un ordine, tutti i nostri requisiti e le specifiche sono stati allegati alla ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 1 marzo 2023) Fate molta attenzione agli allegati nelle email come quella dadell’Università diin formato .DAT. Il formato .dat è davveroperchè è in grado di eseguire operazioni invasive sul sistema operativo e nel nostro caso nasconde un ransomware, un programma dannoso che entra silenziosamente nel tuo computer e vi blocca l’accesso a tutti i vostri file se non pagate un riscatto. Quindi sempre in allerta prima di aprire un! Ecco il testo del messaggio fraudolento : Un saluto dall’Università degli Studi di, Sulla base delle buone raccomandazioni della vostra azienda dal nostro datore di lavoro, presso l’Università disotto la direzione del prof. S. Aberto desidera effettuare un ordine, tutti i nostri requisiti e le specifiche sono stati allegati alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alelem00 : RT @m4im0ne: Ma se Antonella gli ha detto ieri che non la deve cercare che deve fare finta che non è in casa lui sta rispettando la sua ric… - Aronoeleeeee : RT @m4im0ne: Ma se Antonella gli ha detto ieri che non la deve cercare che deve fare finta che non è in casa lui sta rispettando la sua ric… - ekkansonsuz : RT @m4im0ne: Ma se Antonella gli ha detto ieri che non la deve cercare che deve fare finta che non è in casa lui sta rispettando la sua ric… - donnalisistan : RT @m4im0ne: Ma se Antonella gli ha detto ieri che non la deve cercare che deve fare finta che non è in casa lui sta rispettando la sua ric… - carla_radaelli : RT @m4im0ne: Ma se Antonella gli ha detto ieri che non la deve cercare che deve fare finta che non è in casa lui sta rispettando la sua ric… -