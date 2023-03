Fino allo scorso anno, in Italia l’accesso a contenuti pedopornografici non era reato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ci sono volute due procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia, per spingere il legislatore tricolore a modificare il codice penale introducendo anche il reato (passibile con arresto e/o sanzione) di accesso a materiale pedopornografico. Si tratta di una fattispecie che non era presente all’interno del corpo di norme – relative al diritto penale – alla base del sistema giudiziario Italiano. Dunque, Fino al 17 gennaio del 2022 – quindi, Fino a poco più di un anno fa – la visione intenzionale di contenuti (video o foto) che mostrano minorenni vittime di atti sessuali da parte di un adulto non era punibile. LEGGI ANCHE > Cos’è “Take it down”, la nuova piattaforma (col supporto di Meta) contro la pedopornografia Partiamo da un ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ci sono volute due procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell’, per spingere il legislatore tricolore a modificare il codice penale introducendo anche il(passibile con arresto e/o sanzione) di accesso a materiale pedopornografico. Si tratta di una fattispecie che non era presente all’interno del corpo di norme – relative al diritto penale – alla base del sistema giudiziariono. Dunque,al 17 gennaio del 2022 – quindi,a poco più di unfa – la visione intenzionale di(video o foto) che mostrano minorenni vittime di atti sessuali da parte di un adulto non era punibile. LEGGI ANCHE > Cos’è “Take it down”, la nuova piattaforma (col supporto di Meta) contro la pedopornografia Partiamo da un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tizio8020 : RT @ivatroubles: @liliaragnar @ZanniniZannin2 Se i nazisti ucraini non vogliono che sia visto è da ritwittare fino allo sfinimento - regionepiemonte : Aperto fino al ? 31 marzo il bando della Regione Piemonte per sostenere ricerca, sperimentazione, dimostrazione e d… - Real_Virginia : RT @Real_Virginia: Secondo me Davide non ha sbagliato ma anche se fosse, vi sembra normale questo accanimento per 1solo errore? Si è sucat… - Real_Virginia : Secondo me Davide non ha sbagliato ma anche se fosse, vi sembra normale questo accanimento per 1solo errore? Si è… - leticri : @Hosonno33 Sì ma devi sperare non che Antonella si svegli su Davide piuttosto che si svegli su Edoardo. Uno che dic… -