Finlandia, via ai lavori del muro al confine con la Russia (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Finlandia ha dato il via ai lavori di costruzione del muro al confine con la Russia. Il progetto, presentato lo scorso autunno, è diventato realtà. Helsinki ha spinto per la realizzazione del progetto in seguito alle posizioni russe. Da una parte il progetto prevede di limitare il flusso di cittadini russi in fuga dalla mobilitazione bellica, dall'altra sottolinea il rafforzamento della sicurezza nazionale. Il confine finlandese in comune con la Russia è lungo 1.340 chilometri, mentre il progetto del muro prevede la costruzione di una barriera di 200 chilometri alta 3 metri. Il muro non coprirà quindi tutto il confine, ma solo le zone a maggior rischio migrazione. I lavori sono iniziati ...

