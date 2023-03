Finlandia: parlamento approva ingresso nella Nato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il parlamento finlandese ha approvato, a stragrande maggioranza, l'ingresso nella Nato, per il quale sono ancora indispensabili le ratifiche di Ungheria e Turchia. I parlamentari finlandesi hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilfinlandese hato, a stragrande maggioranza, l', per il quale sono ancora indispensabili le ratifiche di Ungheria e Turchia. I parlamentari finlandesi hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : Oltre all'Italia, l'altro Stato UE (su 27 totali) che ha una leadership femminile per i primi due partiti in Parlam… - News24_it : Finlandia: parlamento approva ingresso nella Nato - 20miglia : RT @SkyTG24: Finlandia, il parlamento approva l’ingresso nella Nato - SkyTG24 : Finlandia, il parlamento approva l’ingresso nella Nato - chriAUTjaen : RT @RSInews: Finlandia, il Parlamento vota per la NATO - Approvata quasi all'unanimità la legge che autorizza l'ingresso del Paese nell'All… -