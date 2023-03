Finlandia, il Parlamento approva l’ingresso nella Nato (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Parlamento finlandese ha approvato l’ingresso del Paese nella Nato con un’ampia maggioranza di 184 voti a favore e sette contrari, in linea con la posizione favorevole già espressa lo scorso maggio. Il voto non comporta conseguenze immediate, in attesa della ratifica del’adesione da parte di Turchia e Ungheria, gli unici fra i 30 paesi membri dell’Alleanza a non aver ancora votato in proposito. La Finlandia era comunque decisa a completare il proprio iter prima delle elezioni di aprile. Ora si aspetta solo la firma del presidente Sauli Niinisto per la promulgazione. Il Parlamento ungherese inizia oggi il dibattito sopra la ratifica dell’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, mentre la Turchia continua a puntare i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Ilfinlandese hatodel Paesecon un’ampia maggioranza di 184 voti a favore e sette contrari, in linea con la posizione favorevole già espressa lo scorso maggio. Il voto non comporta conseguenze immediate, in attesa della ratifica del’adesione da parte di Turchia e Ungheria, gli unici fra i 30 paesi membri dell’Alleanza a non aver ancora votato in proposito. Laera comunque decisa a completare il proprio iter prima delle elezioni di aprile. Ora si aspetta solo la firma del presidente Sauli Niinisto per la promulgazione. Ilungherese inizia oggi il dibattito sopra la ratifica dell’adesione alladi Svezia e, mentre la Turchia continua a puntare i ...

Nato: a stragrande maggioranza, il sì del Parlamento finlandese

Adesso, dopo il voto del Parlamento, per la ratifica a livello nazionale dell'adesione del Paese alla Nato, manca solo la firma del presidente, Sauli Niinisto. Finlandia e Svezia non potranno ...

Finlandia, il parlamento approva l'ingresso nella Nato

A stragrande maggioranza, il Parlamento finlandese ha approvato il disegno di legge presentato dal governo locale sull'adesione della Finlandia alla Nato. Hanno votato a favore 184 deputati, sette hanno espresso voto contrario e ...

Finlandia: parlamento approva ingresso nella Nato - Ultima Ora

A stragrande maggioranza, il Parlamento finlandese ha approvato il disegno di legge presentato dal governo sull'adesione del Paese alla Nato. Hanno votato a favore 184 deputati, sette erano contrari e ...

Il parlamento finlandese approva a larga maggioranza lo storico ingresso nella Nato, per il quale manca ancora la ratificazione della Turchia e dell'Ungheria. I deputati finlandesi hanno approvato con 184 voti a favore e 7 contrari una legge che autorizza in anticipo l'ingresso nell ...