"Finisce malissimo". Totti-Blasi, la situazione precipita in tribunale: i rumors (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nulla di fatto, braccio di ferro durissimo tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A quanto pare, secondo quanto riporta il Corriere, non ci sarebbe un'intesa nella coppia per la separazione e dunque lo scontro finale ci sarà in tribunale. Come riporta il quotidiano di via Solferino, da un lato ci sarebbe la Blasi con delle entrate milionarie per il contratto dell'Isola dei Famosi, dall'altro lato Totti che non avrebbe entrate cadenzate. In mezzo anche la villa dove i due hanno vissuto da sposati. L'assegnazione della casa da sogno all'Eur è un punto di scontro e di fatto i due non sembrano intenzionati a cedere. Totti al momento farebbe la spola tra il superattico di Roma Nord che divide con la nuova fiamma Noemi Bocchi e l'altro superattico di cui è proprietario.

