Final Fantasy 16: una demo arriverà poco prima del lancio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Naoki Yoshida, il producer di Final Fantasy 16, ha dichiarato che una demo del suo nuovo gioco sarà disponibile poco prima della data di lancio Final Fantasy 16, il nuovo JRPG targato Square Enix, è certamente uno dei titoli più attesi del 2023. Sin dal suo annuncio il gioco ha attirato l'attenzione di tantissimi videogiocatori che ora sono davvero impazienti di giocarlo. L'uscita del gioco tutto sommato non è così lontana, ma a quanto pare i fan avranno la possibilità di provarlo un po' prima del previsto. Recentemente infatti Naoki Yoshida ha dichiarato che poco prima del lancio di Final Fantasy 16 sarà rilasciata una demo ...

