FIGC, Procura apre un’inchiesta su caso Mourinho e Serra: saranno ascoltati (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Procura della FIGC, secondo quanto riportato da Sky Sport, a breve ascolterà José Mourinho e il quarto ufficiale della gara Marco Serra. Per l’episodio che ha portato all’espulsione del tecnico portoghese durante la sfida Cremonese-Roma. QUI le dichiarazioni del tecnico giallorosso. INCHIESTA – La Procura Federale della FIGC a seguito delle dichiarazioni ai media di José Mourinho, ha aperto un’inchiesta sull’episodio che ha portato all’espulsione del tecnico della Roma. Succede tutto a inizio ripresa di Cremonese-Roma, quando dopo una discussione con Serra, il tecnico giallorosso è stato espulso dall’arbitro Piccinini proprio su segnalazione del quarto uomo. Secondo il portoghese, Serra avrebbe apostrofato in malo ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladella, secondo quanto riportato da Sky Sport, a breve ascolterà Josée il quarto ufficiale della gara Marco. Per l’episodio che ha portato all’espulsione del tecnico portoghese durante la sfida Cremonese-Roma. QUI le dichiarazioni del tecnico giallorosso. INCHIESTA – LaFederale dellaa seguito delle dichiarazioni ai media di José, ha apertosull’episodio che ha portato all’espulsione del tecnico della Roma. Succede tutto a inizio ripresa di Cremonese-Roma, quando dopo una discussione con, il tecnico giallorosso è stato espulso dall’arbitro Piccinini proprio su segnalazione del quarto uomo. Secondo il portoghese,avrebbe apostrofato in malo ...

