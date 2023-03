(Di mercoledì 1 marzo 2023) A Sports ha annunciato, attraverso la schermata di avvio di FUT, il ritorno della promoFUT (Fut nella traduzione italiana) con l’evento che prenderà il via venerdì 3 marzo. Le cardFUT sono speciali carte dinamiche, ossia che hanno la possibilità di aumentare di overall al verificarsi di determinate condizioni. In base alle voci che circolano quest’anno le possibilità di upgrade saranno 4, da raggiungere nel corso delle 6 partite di campionato successive al rilascio delle card +1 in caso di vittoria di una partita da parte della loro squadra +1 al raggiungimento di 3 presenze +1 al raggiungimento di quota 2 gol o assist (per centrocampisti e difensori) o 2 clean sheet, ossia partite senza subire gol, per difensori e portieri +1 (oltre a 3 nuovi tratti), nel ...

FIFA 23 FANTASY FUT: ritorna il FANTA FUT FUT Universe

