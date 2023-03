Ferrari verso il GP del Bahrain, Vasseur: il mondiale non si decide domenica (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il reale valore della Ferrari SF - 23 che si presenta al via del mondiale lo conoscono piloti e tecnici a Maranello. Nei test ha mostrato dei punti critici, soprattutto nella gestione dei long run, ma ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il reale valore dellaSF - 23 che si presenta al via dello conoscono piloti e tecnici a Maranello. Nei test ha mostrato dei punti critici, soprattutto nella gestione dei long run, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raz_Gabrioglu : RT @maliduck: nel giro di 4 giorni qui ho letto: -perez e bottas ritenuti piloti mediocri -alonso come avversario principale di max -litigi… - iosonoaury : RT @maliduck: nel giro di 4 giorni qui ho letto: -perez e bottas ritenuti piloti mediocri -alonso come avversario principale di max -litigi… - f1TechItaly : Come già detto Ferrari sfrutta il condotto S-Duct per recuperare carico. Red Bull invece come mostrato l'anno scor… - f1TechItaly : Comparazione Ferrari - RedBull: Front Wing Ferrari sfrutta l'effetto outwash per pulire i flussi che si generano d… - AMcbellott : @giubileif Sono un elettore di Destra (CDX non mi piace) e supporto in maniera aperta Giorgia Meloni ma sono abitua… -