Feralpisalò, Sau: «Mi ha cercato il Brescia, ma non c’erano i presupposti» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Marco Sau, nuovo giocatore della Feralpisalò, si è presentato in conferenza stampa svelando un retroscena legato al Brescia Marco Sau, nuovo giocatore della Feralpisalò, si è presentato in conferenza stampa. PAROLE – «È vero, interessavo al Brescia. Con Cellino c’è stata una chiacchierata, non si è più fatto niente, non c’erano i presupposti affinché accettassi quella realtà. Poi si, c’era il Cosenza con la Feralpisalò che pressava, ma ho fatto le mie valutazioni decidendo di accettare questa sfida: la Serie C è un campionato tosto, ma sapevo quello che mi aspettava, sul club gardesano mi ero informato e ho deciso di accettare. Mi ha sorpreso anche la squadra, ho guardato le statistiche prima di accettare, e ho notato che subisce pochi gol: non è un dato da poco ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Marco Sau, nuovo giocatore della, si è presentato in conferenza stampa svelando un retroscena legato alMarco Sau, nuovo giocatore della, si è presentato in conferenza stampa. PAROLE – «È vero, interessavo al. Con Cellino c’è stata una chiacchierata, non si è più fatto niente, nonaffinché accettassi quella realtà. Poi si, c’era il Cosenza con lache pressava, ma ho fatto le mie valutazioni decidendo di accettare questa sfida: la Serie C è un campionato tosto, ma sapevo quello che mi aspettava, sul club gardesano mi ero informato e ho deciso di accettare. Mi ha sorpreso anche la squadra, ho guardato le statistiche prima di accettare, e ho notato che subisce pochi gol: non è un dato da poco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sau rivela: 'No a due club di B per la Feralpisalò': Marco Sau è un nuovo giocatore della Feralpisalò e oggi è stat… - psb_original : Marco Sau: 'Interessavo a Brescia e Cosenza, ma ho preferito la Feralpisalò in Serie C' #SerieB - feralpisalo : ?? Live dallo Stadio Lino Turina di Salò MARCO SAU: presentazione ufficiale ???? ?? - feralpisalo : ?? Live On YouTube - FERALPISALÒ TV ?? H.13:00 MARCO SAU: presentazione ufficiale ???? #CapaciDi #LeonidelGarda… - Daniele20052013 : #Calcio. #SAU RIPARTE DALLA #SERIEC, HA FIRMATO CON LA #FERALPISALÒ -

Sau rivela: 'No a due club di B per la Feralpisalò' Commenta per primo Marco Sau è un nuovo giocatore della Feralpisalò e oggi è stato presentato in conferenza stampa. L'attaccante ha spiegato cosa lo ha portato al club sulla riva del Garda: 'È vero, interessavo al Brescia . ... La FeralpiSalò ospita il Pordenone e cerca l'allungo: la diretta La FeralpiSalò di Stefano Vecchi è ad un (bel) bivio della sua stagione: alle 20.30 (diretta sul sito ... Però c'è da tre giorni Marco Sau , giunto per dare nuove energie al reparto offensivo salodiano, ... La FeralpiSalò ospita il Pordenone e cerca l'allungo La FeralpiSalò di Stefano Vecchi è ad un (bel) bivio della sua stagione: alle 20.30 (diretta sul sito ... Però c'è da tre giorni Marco Sau , giunto per dare nuove energie al reparto offensivo salodiano, ... Commenta per primo Marcoè un nuovo giocatore dellae oggi è stato presentato in conferenza stampa. L'attaccante ha spiegato cosa lo ha portato al club sulla riva del Garda: 'È vero, interessavo al Brescia . ...Ladi Stefano Vecchi è ad un (bel) bivio della sua stagione: alle 20.30 (diretta sul sito ... Però c'è da tre giorni Marco, giunto per dare nuove energie al reparto offensivo salodiano, ...Ladi Stefano Vecchi è ad un (bel) bivio della sua stagione: alle 20.30 (diretta sul sito ... Però c'è da tre giorni Marco, giunto per dare nuove energie al reparto offensivo salodiano, ... Sau si presenta: "Si, è vero: ho preferito la Feralpisalò in C a Brescia e Cosenza in Serie B" TUTTO mercato WEB