Feltri punge la Schlein | “Una dilettante allo sbaraglio | non basta essere donna”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ ironico e disincantato il giudizio di Vittoriosulla svolta “rosa” del Pd, con l’inizio dell’era di Elly. Il fondatore di “Libero” saluta la novità a sinistra con un lungo editoriale in prima pagina dal titolo “non” e ipotizza che lanon sia stata scelta perché brava ma perché “femmina” e dunque poter sfidare la destra sul suo stesso terreno. “La Meloni ha aperto le porte del potere alle donne e gli ex comunisti, che strutturalmente sono gregari, hanno voluto imitare Fratelli d’Italia che, grazie a Giorgia, galoppano in testa al branco dei politici. Personalmente non credo che basti avere il reggiseno per svettare nei palazzi romani”.e la: quelle battaglie da assemblee studentesche Il ...