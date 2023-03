"Fanno ridere", Sansonetti a valanga sui pm. Come difende Conte (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra gli indagati dell'inchiesta della procura di Bergamo sulla pandemia di Covid ci sono anche l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute del suo governo, Roberto Speranza. L'indagine dei magistrati lombardi è al centro dell'inizio della puntata di mercoledì 1 marzo di Stasera Italia, su Rete 4. Tra i più critici c'è Piero Sansonetti, direttore del Riformista, che spara a zero sui pm di Bergamo: "Che dobbiamo fare, questa è la magistratura che abbiamo. Ci possiamo aspettare di tutto - attacca il giornalista - io mi aspetto sempre di tutto da questa magistratura, anche un'indagine lampo, diciamo così, sul Covid". Insomma, Sansonetti sembra sostenere che tre anni dai fatti sono un tempo non sufficiente. Non solo. "Con questa magistratura uno finisce pure per difendere ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra gli indagati dell'inchiesta della procura di Bergamo sulla pandemia di Covid ci sono anche l'allora presidente del Consiglio Giuseppee il ministro della Salute del suo governo, Roberto Speranza. L'indagine dei magistrati lombardi è al centro dell'inizio della puntata di mercoledì 1 marzo di Stasera Italia, su Rete 4. Tra i più critici c'è Piero, direttore del Riformista, che spara a zero sui pm di Bergamo: "Che dobbiamo fare, questa è la magistratura che abbiamo. Ci possiamo aspettare di tutto - attacca il giornalista - io mi aspetto sempre di tutto da questa magistratura, anche un'indagine lampo, diciamo così, sul Covid". Insomma,sembra sostenere che tre anni dai fatti sono un tempo non sufficiente. Non solo. "Con questa magistratura uno finisce pure perre ...

