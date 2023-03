Fanno il gioco dei trafficanti di esseri umani Ong | Piantedosi aveva ragione

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La presenza delle Ong in mare è un vantaggio logistico per le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti. Un fattore di attrazione usato daiper offrire maggiori garanzie di sicurezza per il viaggio. È quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Intelligence presentata ieri e che sottolinea come nel 2022 l'Italia si è confermata la principale porta d'ingresso e transito degli irregolari verso l'Europa. Nel documento, illustrato dal direttore dal Dis, Elisabetta Belloni, e dal sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, oltre che dal presidente del Copasir, Lorenzo Guerini e con i direttori delle due agenzie di Sicurezza, Giovanni Cara velli (Aise) e Ma rio Parente (Ai si), gli 007 evidenziano come nel 2022 «si registra anche l'aumento del soccorso in mare effettuato dalle navi Ong, principalmente in area Sar libica. Le attività ...

Migranti, navi Ong in arrivo in Italia. Gli 007: "Fanno il gioco dei trafficanti di esseri umani" Il Tempo

