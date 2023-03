Fanno il gioco dei trafficanti di essere umani Sulle navi Ong Piantedosi aveva ragione

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La presenza delle Ong in mare è un vantaggio logistico per le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti. Un fattore di attrazione usato daiper offrire maggiori garanzie di sicurezza per il viaggio. È quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Intelligence presentata ieri e che sottolinea come nel 2022 l'Italia si è confermata la principale porta d'ingresso e transito degli irregolari verso l'Europa. Nel documento, illustrato dal direttore dal Dis, Elisabetta Belloni, e dal sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, oltre che dal presidente del Copasir, Lorenzo Guerini e con i direttori delle due agenzie di Sicurezza, Giovanni Cara velli (Aise) e Ma rio Parente (Ai si), gli 007 evidenziano come nel 2022 «si registra anche l'aumento del soccorso in mare effettuato dalleOng, principalmente in area Sar ...