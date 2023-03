Fan token, raffica di premi per il compleanno dell'account italiano: l'iniziativa (Di mercoledì 1 marzo 2023) "Tanti auguri" e si spengono le candeline. Poi, però, non si vede l'ora di scartare i regali. Tantissimi, in questo caso, perché se anche la pagina italiana di Socios compie un solo anno, la quantità ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 marzo 2023) "Tanti auguri" e si spengono le candeline. Poi, però, non si vede l'ora di scartare i regali. Tantissimi, in questo caso, perché se anche la pagina italiana di Socios compie un solo anno, la quantità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1913parmacalcio : I nuovi Fan Token del Parma Calcio saranno disponibili il 28 febbraio! ?? Scopri come acquistarli e vivere da prota… - sportli26181512 : Fan token, raffica di premi per il compleanno dell'account italiano: l'iniziativa: Fan token, raffica di premi per… - Gazzetta_it : #Fantoken, raffica di premi per il compleanno dell'account italiano: l'iniziativa - Sms_Ita : Mentre Metaverso ed NFT’s restano ancora terreni in cui desta una certa diffidenza. Il report di VLV Group analiz… - aleiodice17_ : A tutti i possessori di $NAP FAN TOKEN - Sapete già chi votare?? VOGLIO VEDERE COME DRIPPA GOLLINI CON QUESTA CANZ… -