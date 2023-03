Famoso cantante in lutto, è morto suo figlio: aveva soli 16 anni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Terribile lutto per il cantante. Lui stesso ha annunciato la tragica morte del figlio 16enne. “Non ci sono parole per dirlo. Nostro figlio è stato ucciso ieri notte. aveva solo 16 anni ed era una vera leggenda”. Così giovane, anche lui era un aspirante musicista e secondo il cantante, avrebbe potuto guadagnarsi da vivere con il suo talento. Il padre, nel post struggente, ha raccontato che il ragazzo se n’è andato per un tragico evento. Leggi anche: La super vip si presenta cosi e nessuno riesce a capire di chi si tratta Leggi anche: Bianca Atzei preoccupata per il figlio appena nato: cos’è successo Dorian Zev è morto a 16 anni, era il figlio del cantante Ben Kweller Il ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 1 marzo 2023) Terribileper il. Lui stesso ha annunciato la tragica morte del16enne. “Non ci sono parole per dirlo. Nostroè stato ucciso ieri notte.solo 16ed era una vera leggenda”. Così giovane, anche lui era un aspirante musicista e secondo il, avrebbe potuto guadagnarsi da vivere con il suo talento. Il padre, nel post struggente, ha raccontato che il ragazzo se n’è andato per un tragico evento. Leggi anche: La super vip si presenta cosi e nessuno riesce a capire di chi si tratta Leggi anche: Bianca Atzei preoccupata per ilappena nato: cos’è successo Dorian Zev èa 16, era ildelBen Kweller Il ...

