Famiglia | Meloni | ' giusto che un bambino abbia una mamma e un papà'

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - A una donna che sta per interrompere la gravidanza "direi di provare a darsi una possibilità, che non è sola, che lo Stato le darà gli strumenti necessari per non negare a se stessa la gioia di crescere suo figlio, di metterlo al mondo nelle migliori condizioni possibili". Lo dice Giorgiain un'intervista rilasciata al settimanale Grazia in occasione della Giornata Internazionale della Donna. A chi le chiede della sua infanzia da figlia di una madre single, "vede - dice - ho avuto la fortuna di avere una madre e unache non mi hanno mai fatto mancare nulla, ma non posso dire che l'assenza di mio padre nonpesato nella mia vita. L'ho capito pienamente quando lui è morto, e mi sono resa conto della profondità della sofferenza che il suo vuoto aveva creato in me. Non conosco nessuno che ...