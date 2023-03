Falsi pastori per avere contributi europei, danni per quattro milioni. Scoperte 88 aziende agricole, anche in Bergamasca (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il caso. Hanno causato un danno all’erario di oltre 4 milioni di euro tra il 2009 e il 2013 per illecita percezione di contributi europei, erogati dalla Regione Lombardia nell’ambito della Politica Agricola Comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il caso. Hanno causato un danno all’erario di oltre 4di euro tra il 2009 e il 2013 per illecita percezione di, erogati dalla Regione Lombardia nell’ambito della Politica Agricola Comune di sostegno alle attivitàe di allevamento in territori montani.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmoBergamo : #Bergamo Finti pastori per avere i contributi europei: smascherate 88 aziende agricole, due bergamasche - maxmerk68 : Ma basta ma basta ma basta. Ma basta vivere per truffare il prossimo. Ma basta. - AnsaLombardia : 'Falsi' pastori per truffe a Ue, danni per quattro milioni. Scoperte 88 aziende agricole lombarde dalla Guardia di… - La_Prealpina : “Falsi” pastori per truffa Ue, danno da 4 milioni - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca 'Falsi' pastori per truffe a Ue, danni per quattro milioni Scoperte 88 aziende agricole lombard… -