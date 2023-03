“Fai schifo”. GF Vip, Donnamaria non regge più e smaschera Antonella: “Ecco che hai fatto” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non c’è tregua per i Donnalisi, dopo il van-gate al GF Vip 7 e, problema nel problema, il palpatina-gate. I telespettatori credevano fosse finita tra loro, così sembrerebbe per Antonella Fiordelisi, mentre Edoardo Donnamaria come sempre cerca un chiarimento. Lui l’ha accusata di giurare, sulla propria madre, il falso. Urla, accuse, pentimenti, lacrime e tanto altro. Tutto di fronte agli sguardi, basiti e stanchi, dei coinquilini della spiata dimora del GF Vip 7, che ancora si chiedono segretamente cos’abbiano mai fatto di male per meritarsi la stessa edizione di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Altro litigio su Nicole Murgia. GF Vip, nuovo scontro tra Antonella e Donnamaria Un giorno dopo la 37esima puntata, del GF Vip 7, che ha visto la ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non c’è tregua per i Donnalisi, dopo il van-gate al GF Vip 7 e, problema nel problema, il palpatina-gate. I telespettatori credevano fosse finita tra loro, così sembrerebbe perFiordelisi, mentre Edoardocome sempre cerca un chiarimento. Lui l’ha accusata di giurare, sulla propria madre, il falso. Urla, accuse, pentimenti, lacrime e tanto altro. Tutto di fronte agli sguardi, basiti e stanchi, dei coinquilini della spiata dimora del GF Vip 7, che ancora si chiedono segretamente cos’abbiano maidi male per meritarsi la stessa edizione diFiordelisi ed Edoardo. Altro litigio su Nicole Murgia. GF Vip, nuovo scontro traUn giorno dopo la 37esima puntata, del GF Vip 7, che ha visto la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanziniChiara : @AllyMoonr Ma quanto fai schifo pensa alla tua regina dello squallore che fa fiasco anche come madre oltre che come donna?????????????? - liciabandel : @danylibery Quanto fai schifo, - Cinzia59391505 : @SirDodo @VEParsi1 Avevo già salutato chi sta con il criminale che compie crimini contro l'umanità MI FA SCHIFO.Ho… - todohnari : ma non va di nuovo twitter ma che schifo muschio cristo dio smettila di segarti e fai qualcosa di decente - Lellab4 : RT @Alessiaa30: Antonella respira Donnamaria: “putt*na, sta bugiarda finta, mi fai schifo, sto vomito merda” Donnamaria tocca tette, si st… -