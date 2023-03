Fagnani tagliata? Ecco perché l’ultima parte di Belve non è andata in onda

Leggi su biccy

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ieri sera subito dopo la fine dell’intervista fatta a Rocco Casalino, Francescaci ha dato appuntamento con l’ultimo segmento di: “Non finisce qui, vi aspetto tra poco conAfter“. Dopo la pubblicità però è iniziato Stasera C’è Cattelan. Perplessità dei telespettatori, ma anche della stessa conduttrice, che su Twitter ha scritto: “Ragazzi è scomparso il finale di, così, bah, mi dispiace“. Poco fa è intervenuta la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai per fare chiarezza. “In riferimento alla mancata messa indi “After”, la Direzione Intrattenimento Prime Time precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell’ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in. – ...