Fabrizio Lo Verso va in giunta e si dimette da consigliere, "patto di sangue" per l'Arcidiacono-bis

MONREALE – Il consigliere comunale Fabrizio Lo Verso del gruppo de Il Mosaico entra un giunta e si dimette dalla carica di consigliere. Le sue dimissioni sono state presentate alla fine della seduta odierna di consiglio comunale dopo che nel corso della serata di ieri era venuto il numero legale. A Lo Verso succederà Rosanna

