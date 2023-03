Fabrizio Corona | indiscrezione su Giulia De Lellis e Andrea Damante | “Sono amanti”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StarMedia16 : Fabrizio Corona durante un nostro evento all'hotel Exedra di Roma - User98795473008 : RT @ildelfinogiulio: Dei morti non si parla mai male ma Maurizio Costanzo era l’incarnazione del berlusconismo di quel movimento che in 30… - IsaeChia : #UominieDonne, Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo vicini? Il clamoroso scoop: “Elisa Visari ha trovato dei… - occhio_notizie : Fabrizio Corona sgancia letteralmente una bomba: 'De Lellis e Damante sono amanti, lui ha cacciato di casa la Visar… - MarcoNVelasquez : @BITCHYFit Così dice Fabrizio Corona -

A confermare un ritorno di fiamma ci ha pensato. Ma cosa ha detto Giulia De Lellis alla Milano Fashion Week, polemiche per il vestito: lei replica così agli hater Giulia De Lellis, ...Ieri, è arrivato il super scoop disecondo il quale ci sarebbe un clamoroso riavvicinamento tra Andrea Damante e la De Lellis . A confermare l'indiscrezione, il magazine Chi :Ieri, è arrivato il super scoop disecondo il quale ci sarebbe un clamoroso riavvicinamento tra Andrea Damante e la De Lellis . A confermare l'indiscrezione, il magazine Chi :

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono diventati amanti Secondo Fabrizio Corona i due sarebbero di nuovo insieme e proprio per questo sarebbero in crisi ...L’ex re dei paparazzi ha deciso di ricordare Maurizio con un post su Instagram, un post profondo e sentito in cui lo ringrazia di cuore per l’enorme aiuto che gli ha fornito nell’avvio della sua carri ...