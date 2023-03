Fabrizio Corona e il gossip inaspettato | “Giulia De Lellis e Andrea Damanti tornano ad essere amanti La ex di lui ha scoperto le chat e…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Spoiler: se non sietedelitalico di matrice Uomini e Donne tutto questo vi sembrerà scritto in sanscrito. Parliamo di una delle coppie cult nate nel programma di Canale5,DeDamante. I due non stanno più insieme da un pezzo: Deè la compagna di Carlo Gussali Beretta e Damante di Elisa Visari. O forse i due si sono lasciati, almeno così riporta la pagina The Pipol. Ora nelinterviene anche. Perché, secondo l’ex re dei paparazzi, Damante e Desarebbero. Elisa Visari avrebbealcunetra i due e Damante, messo di fronte ai fatti, l’avrebbe mandata via di casa (?). Sul fronte De ...