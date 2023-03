F1, Vasseur pronto all’esordio in Bahrain: “Sento la passione dei tifosi. La Ferrari è pronta” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Ho vissuto questo momento molte volte nella mia carriera, ma devo ammettere che questa volta è davvero speciale. Sento la passione non solo di tutte le persone Ferrari a Maranello ma anche dei tifosi, e sono bastati un paio di mesi per farmi contagiare da questo entusiasmo appassionato. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione”. Frédéric Vasseur, neo team principal della Ferrari, parla così a pochi giorni dalla gara d’apertura della stagione di F1 a Bahrain. “I test sono andati bene e i tre giorni della scorsa settimana hanno dimostrato che la macchina sta dando le indicazioni che ci aspettavamo. Ora dobbiamo perfezionare la messa a punto – spiega – per ottenere il massimo dalla SF-23. Una cosa però è chiara: questo è il campionato con più gare di sempre, quindi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Ho vissuto questo momento molte volte nella mia carriera, ma devo ammettere che questa volta è davvero speciale.lanon solo di tutte le personea Maranello ma anche dei, e sono bastati un paio di mesi per farmi contagiare da questo entusiasmo appassionato. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione”. Frédéric, neo team principal della, parla così a pochi giorni dalla gara d’apertura della stagione di F1 a. “I test sono andati bene e i tre giorni della scorsa settimana hanno dimostrato che la macchina sta dando le indicazioni che ci aspettavamo. Ora dobbiamo perfezionare la messa a punto – spiega – per ottenere il massimo dalla SF-23. Una cosa però è chiara: questo è il campionato con più gare di sempre, quindi ...

