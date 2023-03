F1 | Mondiale 2023 | le favorite Sarà Red Bull-Mercedes come dice Verstappen | o la Ferrari…

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Da un decennio la Formula Uno è retta da un triumvirato. Sono Ferrari,e Red(citate in rigoroso ordine alfabetico e di blasone) a sostenere l’intera categoria. Il declino della McLaren e il perenne limbo in cui fluttua Renault, ora marchiata Alpine, hanno partorito una situazione che si è ormai cristallizzata. Le tre entità di cui sopra, e solo loro, sono identificate“top team”. Il resto del gruppo viene diviso in seconda, terza o quarta fascia. A ragione, poiché sono i risultati a parlare. A proposito di risultati. Se si guarda all’albo d’oro del Campionato ci si renderà conto di, dal 2010 a oggi, lasi sia fregiata di 15 iridi (7 piloti, 8 costruttori) e Redne abbia incamerati 11 (rispettivamente 6 e 5). La Ferrari? N.P. Non pervenuta. Oppure, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... diMartedi : Ucraina, Michele Santoro: 'Putin è il principale responsabile, ma questa è la guerra della Nato contro la Russia. E… - DigitalMark2023 : LINKEDIN (gruppo Microsoft) - Classifica Mondiale - 01 Marzo 2023 Video e dati aggiornati da:… - sabribri1977 : RT @malatinvisibili: 28 FEBBRAIO 2023 GIORNATA MONDIALE MALATTIE RARE #rarediseaseday2023 - RobesSimon : La scoperta dell’acqua calda: la maggior parte della popolazione mondiale se ne fotte dell’Ucraina (conflitto local… - ZardoElisa : Questi globalisti transumani stanno mettendo in atto la #governanceMONDIALE ??BISOGNA FERMARLI #SOCIETÀ… -

Già, perchè il Signor Max, disperato ma soprattutto stufo del Paredes a due all'ora del dopo, lo ha spedito in panchina, con Locatelli squalificato, per far debuttare il giovanissimo ...Con il passaggio di turno risale al - 476 (+366) del ranking. Ora incrocia Alex De Minaur (n. 22 del mondo). Leggi i commenti Tennis: tutte le notizie 1 marzoTOKYO, 28 febbraio/PRNewswire/ Astroscale Holdings Inc. ('Astroscale'), leader di mercato nei servizi di ...di Serie G sosterranno il continuo sviluppo di tecnologie leader a livello, l'...

F1 2023, la guida al mondiale: le squadre Autosprint.it

Mercoledì 1 marzo la combinata nordica assegnerà il proprio XXIII titolo mondiale maschile della prova a squadre. Questa gara è entrata nel programma iridato a partire dal 1982, cambiando più volte co ...Dopo tanta attesa, sta finalmente per tornare il Mondiale 2023 di Formula 1: a partire da venerdì 3 marzo fino a domenica 5, con il consueto programma suddiviso in tre sessioni di prove libere, qualif ...