F1, Mondiale 2023: la Ferrari punta al massimo, ma la macchina è ancora figlia della 'gestione Binotto' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Che Ferrari sarà? Domanda più che lecita, ma fornire una risposta è complicato. Come è consuetudine, i test pre-season sono indicativi fino a un certo punto dei valori in pista in F1 e, per di più, fare dei ragionamenti nell'ottica esclusivamente del GP del Bahrain non è assolutamente corretto, in quanto la partita del campionato si giocherà sia su una base progettuale solida, ma ancor di più sulla capacità di sviluppare la monoposto di partenza. La Rossa, nella SF-23, ha trovato efficienza aerodinamica e velocità di punta, ma non ha ancora messo insieme i pezzi del puzzle. Non si sa se questo dipenda da una criticità della vettura o se se sia frutto del lavoro di questa fase. Nel corso delle prove, infatti, la macchina ha concluso la sua tre-giorni con un andamento sottosterzante. I tecnici, ...

