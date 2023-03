F1, Mondiale 2023: la Aston Martin sarà all’altezza delle ambizioni di Fernando Alonso? (Di mercoledì 1 marzo 2023) A pochi giorni dall’inizio ufficiale del Mondiale di Formula Uno 2023, c’è grande curiosità in vista del primo weekend di gara stagionale per capire l’effettiva competitività dell’Aston Martin. I test collettivi di Sakhir hanno infatti aumentato le quotazioni del team britannico con sede a Silverstone, che può sorridere per le prestazioni sfornate dalla nuova monoposto. La AMR23 progettata da Dan Fallows e Luca Furbatto, durante la tre-giorni di collaudi in Bahrein, ha impressionato positivamente per affidabilità e soprattutto per consistenza durante le simulazioni di gara sulla lunga distanza. I long-run di Fernando Alonso sono stati davvero convincenti ed il veterano spagnolo potrebbe candidarsi al ruolo di outsider di lusso in molti Gran Premi. Il due volte campione iridato, ancora ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) A pochi giorni dall’inizio ufficiale deldi Formula Uno, c’è grande curiosità in vista del primo weekend di gara stagionale per capire l’effettiva competitività dell’. I test collettivi di Sakhir hanno infatti aumentato le quotazioni del team britannico con sede a Silverstone, che può sorridere per le prestazioni sfornate dalla nuova monoposto. La AMR23 progettata da Dan Fallows e Luca Furbatto, durante la tre-giorni di collaudi in Bahrein, ha impressionato positivamente per affidabilità e soprattutto per consistenza durante le simulazioni di gara sulla lunga distanza. I long-run disono stati davvero convincenti ed il veterano spagnolo potrebbe candidarsi al ruolo di outsider di lusso in molti Gran Premi. Il due volte campione iridato, ancora ...

