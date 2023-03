F1, Frederic Vasseur: “Prima volta speciale per me con Ferrari. Il titolo non si vince e non si perde a Sakhir” (Di mercoledì 1 marzo 2023) La lunga attesa sta per terminare. Da venerdì 3 a domenica 5 marzo il circuito di Sakhir sarà teatro del primo round stagionale del Mondiale di Formula Uno 2023, con grande curiosità per capire i reali valori in campo tra le varie monoposto. In Bahrain andrà in scena il primo Gran Premio da team principal Ferrari per Frederic Vasseur, che prende il posto di Mattia Binotto con l’obiettivo di riportare il titolo iridato a Maranello dopo oltre quindici anni di attesa. “Ho vissuto questo momento (l’inizio di un nuovo campionato, ndr) molte volte nella mia carriera, ma devo ammettere che questa volta è davvero speciale. Sento la passione non solo di tutte le persone Ferrari a Maranello ma anche dei tifosi, e sono bastati un paio di mesi per farmi contagiare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) La lunga attesa sta per terminare. Da venerdì 3 a domenica 5 marzo il circuito disarà teatro del primo round stagionale del Mondiale di Formula Uno 2023, con grande curiosità per capire i reali valori in campo tra le varie monoposto. In Bahrain andrà in scena il primo Gran Premio da team principalper, che prende il posto di Mattia Binotto con l’obiettivo di riportare iliridato a Maranello dopo oltre quindici anni di attesa. “Ho vissuto questo momento (l’inizio di un nuovo campionato, ndr) molte volte nella mia carriera, ma devo ammettere che questaè davvero. Sento la passione non solo di tutte le personea Maranello ma anche dei tifosi, e sono bastati un paio di mesi per farmi contagiare ...

