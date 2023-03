F1 Alpha Tauri, team principal Trost: “Azionisti non venderanno, il futuro è con Red Bull” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Ho avuto degli ottimi incontri con Oliver Mintzlaff, che ha confermato che gli Azionisti non venderanno la Scuderia AlphaTauri e che la Red Bull continuerà a sostenere la squadra in futuro”. Con una nota ufficiale il team principal della Scuderia AlphaTauri Franz Tost mette a tacere i rumors degli ultimi tempi. “Tutte queste voci non hanno fondamento e la squadra deve rimanere concentrata per l’inizio della stagione per ottenere prestazioni migliori rispetto allo scorso anno”, ha aggiunto Tost. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Ho avuto degli ottimi incontri con Oliver Mintzlaff, che ha confermato che glinonla Scuderiae che la Redcontinuerà a sostenere la squadra in”. Con una nota ufficiale ildella ScuderiaFranz Tost mette a tacere i rumors degli ultimi tempi. “Tutte queste voci non hanno fondamento e la squadra deve rimanere concentrata per l’inizio della stagione per ottenere prestazioni migliori rispetto allo scorso anno”, ha aggiunto Tost. SportFace.

