Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Ex #Milan, Luiz Adriano cambia maglia: ufficiale il passaggio all'Internacional #SempreMilan - _ttmp__ : N.9 titolari del Milan 2013-2023: Pazzini, Torres (v. Rottame), Menez, Destro, Luiz Adriano, Bacca (rispetto), Lap… - RadioRossonera : Per l'ex Milan contratto fino al 2024 con il club che lo lanció nel calcio dei grandi, l'#Internacional di Porto Al… - MilanPress_it : Nuova avventura per #LuizAdriano - Milannews24_com : #LuizAdriano risolve il suo contratto con l'#Antalyaspor ?? -

L'exAdriano inizierà una nuova avventura e lo farà a casa sua in Brasile con l'Internacional L'exAdriano inizierà una nuova avventura e lo farà a casa sua in Brasile con l'...Dopo quindici anni, l'ex attaccante delAdriano torna ad indossare la maglia dell'Internacional di Porto Alegre, città che gli ha dato i natali e che lo ha vsto crescere anche calcisticamente. Il classe 1987, si è ufficialmente ...Commenta per primoAdriano, 35enne ex attaccante di Shakhtar Donetsk e, ha deciso di tornare all' Internacional di Porto Alegre , il club dove ha mosso i primi passi tra i professionisti. Ha firmato un ...

LIVERPOOL, PIACE LEAO: PER IL MILAN LUIS DIAZ - Sportmediaset Sport Mediaset

Nel corso del lungo periodo di assenza dall'Internacional Porto Alegre, la casa madre, era stato anche due anni al Palmeiras. Tutto ...Novo reforço do Internacional, o atacante Luiz Adriano desembarcou na manhã desta sexta-feira no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Com a nova camisa do clube, o ex-jogador do Pal ...