Ex CdA Juve: «Agnelli disse: niente Serie A se non votiamo il bilancio» Nella giornata di ieri, la Juventus ha depositato il ricorso al collegio di garanzia del CONI contro la penalizzazione di 15 punti inflitta nell'inchiesta sulle plusvalenze registrate dai bianconeri. Dall'altra parte è stato pubblicato il verbale delle dichiarazioni rese ai magistrati di Daniela Marilungo, ex consigliera indipendente del CdA della Juve e componente del Comitato

